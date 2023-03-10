Стало известно, кто может возглавить отдел аэродинамики в «Феррари»

Инженер Алессандро Чинелли может вернуться на работу в «Феррари», сообщает La Gazetta dello Sport. Как информирует источник, Вассёр получил от руководства концерна разрешение на перестройку технического штаба на своё усмотрение.

При этом на смену ушедшим инженерам Вассёр хочет пригласить людей, с которыми у него уже имелся общий опыт работы, одним из которых является и Чинелли. Сообщается, что Чинелли может сменить Давида Санчеса на роли руководителя отдела аэродинамики. Напомним, вчера, 9 марта, стало известно об уходе Санчеса из команды.

Чинелли ранее уже работал в команде на протяжении 17 лет, занимая различные должности. В том числе он был заместителем технического директора Джеймса Эллисона.

В 2019 году Чинелли перешёл на работу в «Альфа Ромео».