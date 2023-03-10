Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко прояснил заявление о трёх «Ред Булл» на подиуме в Бахрейне

Марко прояснил заявление о трёх «Ред Булл» на подиуме в Бахрейне
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прояснил свои заявления касательно машины «Астон Мартин», сделанные после Гран-при Бахрейна, прошедшего с 3 по 5 марта в Сахире.

«Нет, ни в коем случае не стоит воспринимать это как обвинение. Это же просто шуточные замечания. Если посмотреть на стартовую решётку, то «Астон Мартин» — та машина, которая больше всего похожа на «Ред Булл». И всё», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, пилот «Астон Мартин» и двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо финишировал третьим, уступив только Серхио Пересу и Максу Ферстаппену.

После финиша гонки Марко заявил, что на подиуме по итогам гонки оказались три машины «Ред Булл», при этом задав вопрос о том, можно ли было сделать такую копию без документации на болид.

Новость по теме
Марко – о болиде «Астон Мартин»: можно ли так скопировать без документации?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023