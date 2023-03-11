Хельмут Марко: то, что Перес выжил рядом с Ферстаппеном — великолепное достижение

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил выступления мексиканского пилота Серхио Переса за австрийскую команду.
Серхио Перес начал уже третий сезон в качестве напарника Макса Ферстаппена.
«Серхио выжил в течение двух полноценных сезонов рядом с Максом Ферстаппеном в качестве напарника. Это великолепное достижение, потому что большинство гонщиков на его место уже бы сломалось. Цель нашей команды — первое и второе место в чемпионате и Максу Ферстаппену не гарантирована первая строчка», — приводит слова Марко Racingnews365 с ссылкой на Sport.de.
В прошлые выходные в Бахрейне прошла первая гонка сезона-2023 Формулы-1. Макс Ферстаппен финишировал первым, Серхио Перес — вторым.
В прошлом сезоне Перес занял третье место в общем зачёте пилотов, Ферстаппен стал чемпионом мира.
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