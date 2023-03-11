Зубчатое днище «Альфа Ромео», показанное на презентации болида, оказалось подделкой

Необычное днище болида «Альфа Ромео» с зубцами, показанное на презентации машины в феврале, оказалось полной подделкой, сообщает издание Motorsport.
Во время презентации болида «Альфа Ромео» на новый сезон Формулы-1 на рендере были замечены зубцы по обеим кромкам днища. Однако ни на предсезонных тестах, ни в первой гонке сезона этого нововведения на болидах замечено не было.
По информации источника, в «Альфа Ромео» заявили, что вариант с зубчатым днищем был полной подделкой и его использовали в первую очередь для того, чтобы ввести в заблуждение соперники.
В первой гонке сезона на Гран-при Бахрейна финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас финишировал восьмым и набрал четыре очка. А его напарник по команде Гуаньюй Чжоу завершил заезд лишь на 16-м месте.
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