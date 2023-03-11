«Ред Булл» привезёт первые обновления на Гран-при Австралии
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» рассматривает вариант с внедрением незначительного обновления для машины гоночного коллектива RB19. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.
В частности, обновления будут предусмотрены уже на этап сезона-2023 Формулы-1 в Австралии. Отмечается, что большой пакет обновлений следует ожидать к Гран-при Азербайджана, который пройдёт в конце апреля.
Напомним, в первой гонке сезона в Бахрейне пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли первое и второе места соответственно.
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопросы об отношениях с новым руководством компании.
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