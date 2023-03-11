Зафнауэр: «Альпин» пока не знает свой истинный темп

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что команда пока не знает свой истинный темп, так как в Бахрейне у обоих пилотов возникали проблемы.

«Мы по-прежнему не знаем свой истинный темп, потому что в минувший уикенд столкнулись с некоторыми техническими неполадками. У Эстебана были проблемы, мы говорили об этом, а Гасли сначала надолго застрял на 19-м месте. Я смотрел время круга, но оно может отличаться на пару секунд между пилотами одной команды только из-за того, в какой части пелотона они находятся. Итак, мы по-прежнему не знаем, где сейчас находимся.

Нам предстоит превзойти соперников в развитии, чтобы обогнать их. И мы можем расчитывать на то, что в дальнейшем гонки будут проходить гладко и без проблем. Если Гасли завершит квалификацию так, как он может, то оба пилота могут оказаться в первой десятке. Тогда можно побороться за четвёртое место», — цитирует Зафнауэра Motorsport.