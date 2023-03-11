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CdS: Вассёр конфликтует с исполнительным директором «Феррари» Бенедетто Виньей

CdS: Вассёр конфликтует с исполнительным директором «Феррари» Бенедетто Виньей
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Новый руководитель гоночной команды «Феррари» Фредерик Вассёр конфликтует с исполнительным директором компании Бенедетто Виньей, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, Вассёра не устраивает, что он получил меньше полномочий, чем было у его предшественника Маттиа Бинотто. В частности, Фредерик не может самостоятельно контролировать кадровые вопросы, а также заниматься спонсорами команды. Сообщается, что уже на Гран-при Бахрейна Вассёр открыто проявлял своё недовольство.

Сейчас гоночная команда стала больше зависеть от компании «Феррари», что может привести к уходу ряда инженеров команды. В качестве примера приводится недавний уход главы отдела аэродинамики «Скудерии» Давида Санчеса.

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