CdS: Вассёр конфликтует с исполнительным директором «Феррари» Бенедетто Виньей

Новый руководитель гоночной команды «Феррари» Фредерик Вассёр конфликтует с исполнительным директором компании Бенедетто Виньей, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, Вассёра не устраивает, что он получил меньше полномочий, чем было у его предшественника Маттиа Бинотто. В частности, Фредерик не может самостоятельно контролировать кадровые вопросы, а также заниматься спонсорами команды. Сообщается, что уже на Гран-при Бахрейна Вассёр открыто проявлял своё недовольство.

Сейчас гоночная команда стала больше зависеть от компании «Феррари», что может привести к уходу ряда инженеров команды. В качестве примера приводится недавний уход главы отдела аэродинамики «Скудерии» Давида Санчеса.