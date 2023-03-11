Алонсо: если сильно выступим в следующих гонках, то «Астон Мартин» ждёт хороший сезон

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, сказалось ли успешное выступление в Бахрейне на ожиданиях от нового сезона.
«Посмотрим, как будет дальше. Пока у меня те же ощущения, что были после тестов. Это будто бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ждёшь, что вылезет какая-то проблема, которая вернёт тебя в реальность. Однако скорость выглядит настоящей. Так что увидим, что будет в Саудовской Аравии. Любопытно, как всё будет в Джидде и в Австралии, там совершенно другие трассы. В Бахрейне мы были сильны в тех областях, которые могут быть не настолько важными в других двух гонках. Так что если мы сильно выступим в двух следующих гонках, то, думаю, нас ждёт очень хороший сезон», — цитирует Алонсо SpeedCafe.
В Бахрейне Фернандо Алонсо финишировал третьим.
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