Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: если сильно выступим в следующих гонках, то «Астон Мартин» ждёт хороший сезон

Алонсо: если сильно выступим в следующих гонках, то «Астон Мартин» ждёт хороший сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, сказалось ли успешное выступление в Бахрейне на ожиданиях от нового сезона.

«Посмотрим, как будет дальше. Пока у меня те же ощущения, что были после тестов. Это будто бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ждёшь, что вылезет какая-то проблема, которая вернёт тебя в реальность. Однако скорость выглядит настоящей. Так что увидим, что будет в Саудовской Аравии. Любопытно, как всё будет в Джидде и в Австралии, там совершенно другие трассы. В Бахрейне мы были сильны в тех областях, которые могут быть не настолько важными в других двух гонках. Так что если мы сильно выступим в двух следующих гонках, то, думаю, нас ждёт очень хороший сезон», — цитирует Алонсо SpeedCafe.

В Бахрейне Фернандо Алонсо финишировал третьим.

Новость по теме
Палмер считает, что Алонсо может выиграть гонку в 2023 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023