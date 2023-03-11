Хилл: результат «Астон Мартин» — унижение для «Мерседеса»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл оценил выступление «Астон Мартин» на первом этапе сезона-2023, Гран-при Бахрейна.
«Астон Мартин» превзошёл все ожидания, даже их собственные. Признаюсь — я не верил в эту команду в Бахрейне. Владелец команды Лоуренс Стролл всегда говорил, что хочет нанимать правильных людей, а затем постепенно приближаться к топ-командам. После 2021 и 2022 годов в это не особо верили, когда «Астон Мартин» финишировал седьмым в Кубке конструкторов. Но сейчас ситуация изменилась.
Стролл привёл в команду правильных людей, и они построили хорошую машину. Сложно сказать о «Ред Булл», но для «Мерседеса» это унижение», — приводит слова Хилла Speedweek.
Напомним, Фернандо Алонсо по итогам Гран-при Бахрейна финишировал третьим, лучший из пилотов «Мерседеса», Льюис Хэмилтон — пятым.
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