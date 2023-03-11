Тост: «Астон Мартин» просто строит «Ред Булл» и красит его в зелёный цвет

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался об успехе команды «Астон Мартин» на первом этапе сезона-2023, Гран-при Бахрейна.

«Астон Мартин» просто переманил к себе половину отдела аэродинамики «Ред Булл», так что нет ничего удивительного в том, что машины настолько похожи. «Астон Мартин» просто строит «Ред Булл» и красит его в зелёный цвет. Жаль, что мы не можем поступить так же, пригласив к себе ведущих специалистов из «Ред Булл» и нанять их в команду. Это вопрос денег, потому что сотрудники такого уровня не стоят дёшево», — приводит слова Франца Тоста RacingNews365.

Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна пилоты «Ред Булл» оформили дубль, компанию на подиуме им составил гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.