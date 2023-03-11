GdS: Леклер запросил личную встречу с президентом «Феррари» после Гран-при Бахрейна
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер запросил личную встречу с президентом «Феррари» Джоном Элканном после Гран-при Бахрейна, сообщает La Gazzetta dello Sport. Как информирует источник, просьба Леклера была удовлетворена.
Шарль планировал обсудить с Элканном неудачные результаты первого этапа сезона-2023, высказать своё мнение о происходящем и услышать от Элканна, что будут приняты меры по исправлению ситуации.
При этом, как сообщает источник, в настоящий момент Шарль считает, что его время уходит, пусть он и хочет завоевать титул вместе с «Феррари».
Напомним, Леклер сошёл с дистанции из-за проблем с накопителем энергии, который ему сменили прямо перед гонкой. Карлос Сайнс по итогам гонки финишировал четвёртым.
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