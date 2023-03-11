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Исполнительный директор «Альпин»: я бы подписал Гасли, даже если бы он был из Бангладеш

Исполнительный директор «Альпин»: я бы подписал Гасли, даже если бы он был из Бангладеш
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Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о влиянии национальности француза Пьера Гасли на подписание с ним контракта.

«Национальность Гасли не имеет никакого значения. Я бы подписал его, даже если бы он был из Бангладеш. Но это отличная возможность. Мы можем говорить о том, что мы являемся французской командой, но, если честно, я помню, что мы ещё и британцы. Энстоун — центр притяжения для «Рено» и «Альпин». Мы не просто французская команда, мы французский бренд в британской форме, если можно так сказать. И я горд смесью культур и национальностей.

Две суперзвезды в команде это отлично. Это помогает нам убедить фанатов, что мы являемся французской командой, потому что мы не «Феррари». В Италии это религия. Во Франции же не так, у нас есть свои небольшие конфликты и разногласия относительно этого», — приводит слова Росси официальный сайт Формулы-1.

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