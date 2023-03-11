Боттас: думаю, в «Мерседесе» мне бы не разрешили носить мою причёску

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас предположил, что в «Мерседесе» ему бы не разрешили носить австралийскую ретропричёску под названием маллет.

«Думаю, в «Мерседесе» мне бы не разрешили носить мою причёску. Это один из примеров. Но важно и то, что ты становишься старше. Формула-1 научила меня, что иногда не стоит воспринимать всё серьёзно. Так что сейчас я стал счастливее во всём.

Моя девушка Тиффани — австралийка и, я бы сказал, живёт моментом, делает вещи, которые дарят счастье. Конечно, она оказывает на меня большое влияние. Она пытается сделать из меня австралийца, и этот процесс движется вперёд шаг за шагом», — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.

Боттас выступал в «Мерседесе» с 2017 по 2021 год. Перед прошлым сезоном Боттас покинул команду «Мерседес», уступив место британскому пилоту Джорджу Расселлу, а сам перешёл в «Альфа Ромео», где его напарником является китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.