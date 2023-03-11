В «Ауди» заявили, что не вели переговоры с Миком Шумахером

Генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн подчеркнул, что в настоящий момент компания не вела переговоров с Миком Шумахером о выступлениях за заводскую команду концерна с 2026 года.

«В настоящее время мы общаемся со многими лицами, которые принимают решения, пилотами и менеджерами. Никаких конкретных переговоров с Миком Шумахером относительно контракта не было. Конечно, немецкие гонщики интересуют нас не меньше, чем верхушку материнской компании, но гражданство для нас не является обязательным требованием.

Планы на выступления в Формуле-1? Мы идём в Формулу-1 не по прихоти, мы хотим показать, на что мы способны. Мы сделали всё возможное, чтобы победить во всех чемпионатах, в которых участвовали. До сих пор нам всегда это удавалось. Нам не достаточно просто участия», — приводит слова Дюсманна Motorsport Week.