В «Ауди» заявили, что не вели переговоры с Миком Шумахером

Генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн подчеркнул, что в настоящий момент компания не вела переговоров с Миком Шумахером о выступлениях за заводскую команду концерна с 2026 года.
«В настоящее время мы общаемся со многими лицами, которые принимают решения, пилотами и менеджерами. Никаких конкретных переговоров с Миком Шумахером относительно контракта не было. Конечно, немецкие гонщики интересуют нас не меньше, чем верхушку материнской компании, но гражданство для нас не является обязательным требованием.
Планы на выступления в Формуле-1? Мы идём в Формулу-1 не по прихоти, мы хотим показать, на что мы способны. Мы сделали всё возможное, чтобы победить во всех чемпионатах, в которых участвовали. До сих пор нам всегда это удавалось. Нам не достаточно просто участия», — приводит слова Дюсманна Motorsport Week.
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