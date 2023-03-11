Хорнер призвал «Ред Булл» не расслабляться после дубля в Бахрейне

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал сотрудников команды не расслабляться на фоне победного дубля в Бахрейне.

«Легко заметить, насколько хорош Макс и какую большую работу проделала команда за зимний перерыв. Но у людей короткая память, а вы настолько хороши, насколько хороша ваша последняя гонка, так что сегодня мы герои.

Завтра ими могут оказаться «Феррари», это может быть «Мерседес», «Астон Мартин». Так что не стоит увлекаться таким результатом. Это начало марафона, а трасса в Бахрейне совершенно уникальна. Стоит подождать и посмотреть, что произойдёт в Джидде, Мельбурне и на некоторых других трассах, прежде чем делать выводы», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.