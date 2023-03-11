Владелица ресторана в Маранелло: скучаю по своему другу Михаэлю Шумахеру

Росселла Джаннини, владелица ресторана рядом с базой «Феррари» в Маранелло, высказалась о текущем положении дел в итальянской команде и о семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере.

«Я ждала победы «Феррари» с 2007 года. Я продолжаю надеяться. Мне бы хотелось, чтобы нынешние пилоты стали чемпионами мира. Они оба хорошие парни. Шарль, как мне кажется, чуточку сильнее. Но это только моё ощущение, я точно не знаю.

Постоянно вспоминаю о Михаэле Шумахере. У меня здесь много его фотографий и я много о нём думаю. Я скучаю по нему, скучаю по моему другу.

Мик? Я была расстроена тем, что он не продлил контракт, потому что я думаю, что он хорошо подходит для «Феррари». Но жизнь продолжается, желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Джаннини Bild.