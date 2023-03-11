Отец Переса собирается организовать второй Гран-при в Мексике
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Антонио Перес Гарибай, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, заявил, что он продвигает идею проведения двух Гран-при в Мексике.
«На прошлой неделе я встречался с мексиканскими бизнесменами, мы подготовили письма о намерениях. Думаю, в середине июля мы уже представим проект, проведём изменения трассы, чтобы всё подготовить к началу работы. Сейчас реалистичность — 60 процентов. Главное, что ФИА и Формула-1 уже это приняли и открыли двери», — приводит слова Переса-старшего Marca.
Напомним, Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата мира в 2015 году и с тех пор неизменно входил в список гонок чемпионата мира за исключением 2020 года — в тот сезон почти все гонки за пределами Европы были отменены из-за пандемии коронавируса.
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