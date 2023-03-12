Бриско — о дебюте Баттона в NASCAR: пилоты Ф-1 невероятны на дорожных трассах

Гонщик NASCAR Чейз Бриско высказался о предстоящем дебюте чемпиона мира 2009 года Дженсона Баттона в чемпионате американских сток-каров.
«Я вырос в городе с населением в три тысячи человек и одним светофором, так что я бы никогда не подумал, что через много лет буду участвовать в гонках с парнями из Формулы-1, не говоря уже о том, что их будет сразу двое в гонке, более того — буду товарищем по команде чемпиона мира. Для меня будет классным опытом поработать с Дженсоном и даже просто посмотреть, как он готовится к гонке.
Думаю, на дорожной трассе он сможет многое показать. В прошлом году, когда на ровале в Шарлотте Мик Шумахер и Кевин Магнуссен проехали всего пять кругов, они были в пределах секунды от моих лучших результатов, в которых я работал на сто процентов.
Эти ребята невероятны на «дорожниках», так что Дженсон точно многое покажет. Я рад этой возможности», — приводит слова Чейза Бриско RACER.
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