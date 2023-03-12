Двукратный чемпион NASCAR: надеюсь, пилоты Ф-1 станут частью нашего шоу
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Двукратный чемпион NASCAR Cup Series Кайл Буш высказался о предстоящем участии Дженсона Баттона и Кими Райкконена в гонке на трассе COTA.
«Будет здорово, если они останутся и станут частью нашего шоу. Они не привыкли к контактным гонкам, которыми является NASCAR. Я уверен, что у Кими появилось понимание того, как всё происходит, после его выступления в Уоткинс-Глен. Но на этот раз он более готов к гонкам», — приводит слова Кайла Буша RACER.
Дебют Кими Райкконена в NASCAR Cup Series получился неоднозначным — на этапе в Уоткинс-Глен в 2022 году Кими всерьёз претендовал на место в топ-15, однако попал в аварию с соперником и закончил гонку в стене.
Для Баттона же предстоящая гонка будет первой в жизни на американских сток-карах.
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