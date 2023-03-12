Ферстаппен: Алонсо может выиграть гонку в сезоне-2023

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил шансы испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выиграть гонку Формулы-1 в текущем сезоне.

«При определённых обстоятельствах Алонсо может выиграть. Я уже был в положении, когда в некоторых гонках я финишировал в 20–40 секундах от победителя, но всё равно выигрывал две-три гонки за сезон. Это потому, что некоторые трассы действительно подходят вашей машине и всё складывается. В такой ситуации можно выиграть гонку, если повезёт. Наверняка у «Астон Мартин» действительно сильный пакет, и теперь всё зависит от дальнейшего развития», — цитирует Ферстаппена Speedcafe.

На Гран-при Бахрейна в прошлые выходные Макс Ферстаппен выиграл гонку, а Фернандо Алонсо занял третье место.