Цунода: очень разочарован тем, что не набрал очки в Бахрейне

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о результатах Гран-при Бахрейна, на котором дочерняя команда «Ред Булл» не смогла набрать ни одного очка.

Юки Цунода занял 11-е место, остановившись в шаге от набранного очка. В квалификации японский пилот показал 14-й результат.

«Темп в гонке был лучше ожидаемого, но я был очень разочарован тем, что не набрал очки. Старт стал решающим моментом, я уступил несколько позиций «Уильямсу», а на прямой их скорость была слишком высокой, мы не смогли их обогнать. Также я в целом доволен работой с шинами, но в какой-то момент, когда мы хотели поднажать, они начали перегреваться и я терял сцепление с задней частью», — приводит слова Цуноды The Checkered Flag.