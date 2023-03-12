Механик «Астон Мартин»: Феттель поздравил команду после подиума Алонсо

Механик «Астон Мартин» Майки Браун рассказал, что экс-пилот британской команды Себастьян Феттель поздравил коллектив после того, как Фернандо Алонсо занял третье место на Гран-при Бахрейна.

«Себастьян хорошо ладил со всеми в команде, не только со мной. В воскресенье после гонки он прислал мне сообщение и был очень рад за наш успех. Подиум не был удачей, это было заслуженно. Мы смогли догнать «Мерседес» и «Феррари» и обогнать их. Ничего страшного, что Леклер сошёл, это всё равно было солидное выступление для нас.

Мне кажется, Феттель сейчас думает, что это мог быть он. Но в то же время рад за нас. Но, может, Феттель ещё вернётся. Алонсо в 41 год гоняется», — цитирует механика Marca.

В Бахрейне Фернандо Алонсо завоевал 99-й подиум в карьере.