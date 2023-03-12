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CdS: спортивный директор «Феррари» Мекис хотел покинуть команду, но Вассёр его не отпустил

CdS: спортивный директор «Феррари» Мекис хотел покинуть команду, но Вассёр его не отпустил
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Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис хотел покинуть итальянский гоночный коллектив зимой, но новый руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр наложил вето на его уход, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Мекис хотел перейти в управленческую структуру Формулы-1 и работать там со Стефано Доменикали.

Ранее также сообщалось, что Вассёр получил намного меньше полномочий в качестве руководителя команды, чем его предшественник Маттиа Бинотто. Это привело к конфликту с исполнительным директором «Феррари» Бенедетто Виньей.

В прошлом году «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. По окончании сезона команду покинул Маттиа Бинотто, занимавший пост руководителя команды. Его заменил Фредерик Вассёр, ранее работавший на аналогичной должности в «Альфа Ромео».

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