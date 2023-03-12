В «Макларене» анонсировали сроки первых больших обновлений

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об обновлениях, которые команда готовит в первой части сезона-2023.

«Некоторые незначительные обновления будут представлены в Саудовской Аравии и Австралии. Есть некоторые мелочи, которые будут готовы к паре следующих гонок. Они не будут сильно заметны, но должны оказать влияние на производительность. Первые большие обновления будут в Баку», – приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

Ранее пилот «Макларена», британец Ландо Норрис, заявил, что команда оказалась не готова к старту сезона. Напомним, Норрис финишировал только 17-м из-за проблем с пневмосистемой. Его напарник, австралиец Оскар Пиастри, сошёл с дебютной для себя гонки в Ф-1.

Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе: