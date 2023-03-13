Марко — о де Врисе: он должен понимать, что «Альфа Таури» несопоставима с «Мерседесом»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о перспективах голландского гонщика Ника де Вриса после перехода из «Мерседеса» в «Альфа Таури».

«У Ника большой опыт, несмотря на то что он считается новичком. Он был вовлечён в «Мерседес», будучи третьим пилотом. Он был резервистом почти на всех машинах «Мерседеса», а также его клиентских команд. Однако сейчас он находится в «Альфа Таури», а не в «Мерседесе».

Если говорить о бюджете и кадрах, то это несопоставимые команды. Идея заключается в том, чтобы он сосредоточился на своём выступлении. Он ехал так же, как и Цунода в первом и третьем секторах [трассы Гран-при Бахрейна], но во втором сильно уступил. Он должен стать быстрее», – приводит слова Марко Motorsport Germany.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: