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Жан Тодт поздравил жену Мишель Йео с получением «Оскара» за лучшую женскую роль

Жан Тодт поздравил жену Мишель Йео с получением «Оскара» за лучшую женскую роль
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Бывший президент «Феррари» и Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт поздравил свою жену Мишель Йео с получением награды «Оскар» за лучшую женскую роль. Её она была удостоена за фильм «Всё везде и сразу».

«Момент подлинной благодати и безмерного счастья! Что за путешествие! Как же я горжусь Мишель, выигравшей премию «Оскар» за лучшую женскую роль!» — написал Тодт у себя в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Жана Тодта

В фильме «Всё везде и сразу» Йео сыграла владелицу прачечной, живущую с мужем, дочерью и отцом. Женщине кажется, что её жизнь могла бы быть куда лучше, если бы она сделала другой выбор несколько десятков лет назад. В дальнейшем героиня выясняет, что всё бы оказалось совсем не так, как она себе представляла.

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