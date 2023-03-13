Ферстаппен объяснил, почему раньше конфликтовал с Леклером

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о пилоте «Феррари» Шарле Леклере, опыт взаимодействия с которым у него имеется со времён выступления в картинге.

«У нас с Шарлем с самого начала были непростые отношения в картинге. Он тоже из тех, кто никогда не сдаётся. Вот почему поначалу мы довольно сильно конфликтовали. Мы оба сражались на передних позициях и хотели побеждать. В то время мы по-настоящему не общались.

Но со временем наши отношения укрепились, и сейчас мы действительно уважаем друг друга. Иногда мы видимся в Монако – в ресторане или где-то ещё. Шарль всегда был быстр на круге. Он уверен в своих силах, и это то, что делает его великим гонщиком Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.

Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске: