Квят рассказал о подготовке к сезону WEC

Российский гонщик Даниил Квят высказался по по поводу подготовки к чемпионату WEC в составе команды «Према».

На днях команда приняла участие в прологе, чтобы подготовиться к предстоящему открытию сезона.

«Я думаю, что это была очень продуктивная пара дней испытаний. Вместе с командой и моими товарищами по команде мы поставили много галочек. Мы провели длинные и короткие заезды и попробовали многое, чтобы продвинуться вперёд и улучшить машину. Мы добились всего этого, и я могу сказать, что мы готовы к гоночному уикенду», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Партнёрами Даниила по экипажу станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти. Первая гонка сезона, «1000 миль Себринга», состоится 17 марта.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.