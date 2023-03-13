«Скорее всего, последний». Девушка Алонсо раскрыла срок его контракта с «Астон Мартин»

Австрийская телеведущая Андреа Шлагер, являющаяся девушкой испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, высказалась о его контракте с командой. При подписании стороны не стали разглашать его детали.

«У Фернандо двухлетний контракт, и, скорее всего, это будет его последний контракт», — приводит слова Шлагер GrandPX.news.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (454 балла). По итогам Гран-при Бахрейна нового сезона Алонсо показал третий результат.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: