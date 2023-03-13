«Не конец света, если успеха в Формуле-1 так и не добьёшься». Ферстаппен — о Пересе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о своём товарище по команде Серхио Пересе.
«За последние несколько лет я узнал Чеко намного лучше. Он блестяще выступал, когда я выиграл свой первый титул чемпиона мира в Абу-Даби. В тот день он был великолепен. Мы и раньше были соперниками, особенно когда я начинал в «Торо Россо», а потом я узнал его немного лучше. Что мне нравится, так это то, что он семейный человек и действительно заботится о своих друзьях.
Да, выступление в Формуле-1 играет важную роль и здесь хочется добиться большого успеха. Но это не конец света, если успеха так и не добьёшься. У меня такая позиция. Мы все выигрывали гонки. Он самый успешный мексиканец. В любом случае большая часть жизни продолжается и после того, как останавливаешься», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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