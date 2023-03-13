Комментатор Sky и участница W Series оценила Алонсо выше Хэмилтона и Ферстаппена

Комментатор Sky Sports и участница W Series Наоми Шифф поделилась мнением о 41-летнем испанском пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Если бы у пилотов было одинаковое оборудование, кто бы вышел на первое место? Очевидно, что все всё-таки не в равных условиях в этом плане. А мы бы хотели увидеть борьбу, в которой один из пилотов перехитрит другого на трассе. Думаю, Алонсо может превзойти и Хэмилтона, и Ферстаппена, так как является более зрелым пилотом.

Он уже так долго в этом спорте. Думаю, даже в прошлом году, когда он выступал за «Альпин», были моменты, когда он просто выжимал абсолютный максимум из машины. Во время борьбы на трассе он всегда знает, что нужно делать. Так что в моём идеальном мире я бы хотела видеть их всех в одной команде и уже затем смотреть, кто окажется первым», — приводит слова Шифф PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: