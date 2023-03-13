Култхард рассказал, чем Вассёр отличается от других руководителей «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о руководителе «Феррари» Фредерике Вассёре, рассказав, чем он отличается от предшественников на этой должности.

«Он иностранец, а потому не должен знать все культурные особенности. Он может сказать: «Ребята, это гоночная команда, а я босс, и мы будем работать вот так». И это будет в меньшей степени связано с персональными интересами, репутацией или личными отношениями.

Кроме того, Вассёр — гонщик, и это ещё один важный аспект. Бинотто был инженером, Арривабене — маркетологом. Вассёр не отвлекается на второстепенные вопросы, он просто сосредоточен на характеристиках машины», — приводит слова Култхарда Formule1.

Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»: