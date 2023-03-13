Култхард рассказал, чем Вассёр отличается от других руководителей «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о руководителе «Феррари» Фредерике Вассёре, рассказав, чем он отличается от предшественников на этой должности.
«Он иностранец, а потому не должен знать все культурные особенности. Он может сказать: «Ребята, это гоночная команда, а я босс, и мы будем работать вот так». И это будет в меньшей степени связано с персональными интересами, репутацией или личными отношениями.
Кроме того, Вассёр — гонщик, и это ещё один важный аспект. Бинотто был инженером, Арривабене — маркетологом. Вассёр не отвлекается на второстепенные вопросы, он просто сосредоточен на характеристиках машины», — приводит слова Култхарда Formule1.
Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:
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