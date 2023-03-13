Formula1a.uno: спортивный директор «Феррари» Мекис получил ещё два предложения о работе
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Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис, ранее получивший предложение о работе в управленческой структуре Формулы-1, не обошёлся одной вакансией, сообщает издание Formula1a.uno.
Так, по информации ресурса, Мекис также получил предложение перейти в Международную автомобильную федерацию (ФИА) и команду «Альпин».
На данный момент специалист остаётся в «Феррари», поскольку руководитель команды Фредерик Вассёр наложил вето на его уход. Предполагается, что недовольство Мекиса может быть связано с расширением полномочий исполнительного директора Бенедетто Виньи.
Ранее стало известно, что глава отдела аэродинамики «Феррари» Давид Санчес подал в отставку после десяти лет работы.
Новость по темеГлава отдела аэродинамики «Феррари» подал в отставку
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