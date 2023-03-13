«Феррари» назначила нового главу отдела аэродинамики

«Феррари» назначила нового главу аэродинамического отдела после ухода Дэвида Санчеса, проработавшего в итальянской команде десять лет, сообщает издание Motorsport Italia.

Им стал итальянский специалист Диего Тонди, под руководством которого также будут работать двое бывших инженеров «Ред Булл».

Напомним, об уходе Санчеса стало известно параллельно с новостью о проблемах с другим ключевым функционером «Феррари» – спортивным директором Лораном Мекисом, получившим предложение о переходе от руководства Формулы-1, Международной автомобильной федерации (ФИА) и «Альпин». Предполагается, что недовольство Мекиса может быть связано с расширением полномочий исполнительного директора Бенедетто Виньи. На данный момент специалист остаётся в команде из-за вето её главы Фредерика Вассёра.

В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине: