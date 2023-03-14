Леклер: сколько гонок выиграл Ферстаппен за последние два года? Не знаю и знать не хочу

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос журналистов по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. У Леклера поинтересовались, знает ли он, сколько гонок выиграл Ферстаппен за последние два года.

«Нет, и знать не хочу», — ответил Леклер.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. Чемпионом стал Ферстаппен. «Феррари» в Кубке конструкторов также была второй. «Ред Булл» выиграл трофей.

На старте нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна, Леклер сошёл на 41-м круге из-за проблем с двигателем. Победу одержал Ферстаппен. Другой пилот «Феррари» Карлос Сайнс был четвёртым.

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