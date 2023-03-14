Ральф Шумахер: «Феррари» нужно разобраться. В этом году их проблема ухудшилась
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о проблеме «Феррари», выраженную в высоком износе шин.
«Я не понимаю, как можно совершить такую большую ошибку. Им действительно нужно разобраться с этим вопросом, потому что такая же проблема была в прошлом году, и я чувствую, что она ухудшилась, а не улучшилась в этом», — приводит слова Шумахера GrandPX.news со ссылкой на formel1.de.
Напомни, на старте нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна, Леклер сошёл на 41-м круге из-за проблем с силовой установкой. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Другой пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал четвёртый результат.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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