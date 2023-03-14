Эксперт объяснил, за счёт чего «Астон Мартин» сможет бороться за победы в Формуле-1

Известный технический эксперт Гэри Андерсон высказался по поводу команды Формулы-1 «Астон Мартин».

«Я всегда думал, что если расти слишком быстро, то можно внезапно потерять контроль, но «Астон Мартин», похоже, добился этого. Они очень быстро выросли из очень маленькой организации и действительно хорошо используют свои ресурсы.

Одно дело быть в таком положении, в котором сейчас находится «Ред Булл», когда ты можешь применять практически любую стратегию, а другое — когда тебе приходится глубоко копать и искать путь наверх. Где бы ни находилась предыдущая команда на стартовой решётке, ей всегда приходилось бороться за всё, что она получала.

Это может сделать вас более сильной командой. Когда вы получаете все части пазла, что необходимо для того, чтобы создать действительно мощную команду, то у вас есть все шансы бороться за победы. Когда они дойдут до потенциальной возможности выигрывать гонки, то смогут это сделать, потому что у них будет много глубины и силы, благодаря борьбе в середине поля и упорству, с которым команда шла к этой вершине. Я ни в коем случае не могу гарантировать, что «Астон Мартин» когда-нибудь выиграет гонку. Но похоже, что они находятся на правильной траектории. Им просто нужно не совершать ошибок прошлого», — приводит слова Андерсона The Race.