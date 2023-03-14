Льюис Хэмилтон отреагировал на результаты «Оскара»

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с лауреатами премии «Оскар». На снимке присутствуют Ке Хюи Куан, получивший признание академиков за съёмки в фильме «Всё везде и сразу» (Лучшая мужская роль второго плана), Мишель Йео (Лучшая женская роль во «Всё везде и сразу»), Брендан Фрейзер (Лучшая мужская роль в фильме «Кит») и Джейми Ли Кёртис (Лучшая женская роль второго плана в фильме «Всё везде и сразу»).
«Эта фотография делает меня счастливым», — написал Хэмилтон.
Напомним, Мишель Йео является гражданской женой экс-руководителя «Феррари» и Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта. Ранее он поздравил её с получением «Оскара».
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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