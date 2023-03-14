Трасса в Лас-Вегасе, на которой состоится этап Формулы-1, получила официальное название

Трасса в Лас-Вегасе, которая примет один из этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне, получила название Las Vegas Strip Circuit.

Трасса названа в честь известного на весь мир бульвара Лас-Вегас-Стрип, на котором расположены знаменитые казино, гостиницы и прочие объекты, прославившие город в мировой культуре.

Действующий контракт Формулы-1 с Гран-при Лас-Вегаса рассчитан на три года, однако ранее руководство чемпионата выразило заинтересованность в продлении соглашения ещё на семь лет, несмотря на то, что гонка ещё ни разу не проводилась и 2023 год станет для городского автодрома дебютным.

Примечательно, что ранее сообщалось, что проведение гонки принесёт Лас-Вегасу в два раза больше денег, чем Супербоул, который состоится в этом же городе в 2024 году.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса впервые пройдёт на городской трассе в 2023 году. Гонка состоится на территории этого города впервые с 1982 года, когда в календаре чемпионата мира был Гран-при Сизар-Пэлас.

Эта гонка стала уже третьей в календаре чемпионата мира на территории США.