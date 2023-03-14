В сети появилась конфигурация трассы Формулы-1 в Лондоне
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В сети появились фотографии конфигурации трассы в Лондоне, на которой может состояться Гран-при Формулы-1.
Организаторы Гран-при в Лондоне рассчитывают на получение места в календаре Формулы-1 в 2026 году.
Трасса длинной 5,8 км будет включать в себя 22 поворота, в её конфигурации будут преобладать длинные прямые и шиканы. Предполагается, что средняя скорость на круге составит 204 км/ч.
Предполагается, что часть трибун будет размещена на воде в заливе «Галлионс Пойнт Марина», а общая вместимость трассы составит 95 тыс зрителей. Её сравнивают с автодромом имени Жиля Вильнева, где проходит Гран-при Канады.
Публикация доступна в Telegram-канале Race Journal • Формула-1.
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