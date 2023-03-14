Экс-пилот Ф-1: хотел бы посмотреть на Хэмилтона в «Ред Булл» и Ферстаппена в «Мерседесе»

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением об уверенном начале сезона пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Макс Ферстаппен — исключительный гонщик. Результаты это отражают. Перед Гран-при Бахрейна я надеялся, что Перес будет немного ближе к нему. Но Макс — просто незаурядная личность, сенсационная! И вот тут возникает следующая проблема: а что бы произошло, если бы мы поместили Хэмилтона в «Ред Булл», а Ферстаппена — в «Мерседес»? Хотел бы я посмотреть, что из этого выйдет. Это была бы интересная история», — приводит слова Штука Eurosport.de.

Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна, а Хэмилтон показал пятый результат.

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