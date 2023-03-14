Фернандо Алонсо – о нынешнем сезоне Ф-1: 100-й подиум? Надеюсь побороться за чемпионство
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Двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о целях на нынешний сезон.
«100-й подиум? 33-я победа в карьере? Я надеюсь побороться за чемпионство», – приводит слова Алонсо Nextgen-Auto со ссылкой на Canal Plus.
Напомним, в Бахрейне Алонсо занял третье место, завоевав 99-й подиум в карьере. По итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (454 балла). Вторым был Шарль Леклер из команды «Феррари» (308 очков). Топ-три замкнул Серхио Перес («Ред Булл», 305 баллов).
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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