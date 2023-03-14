Экс-пилот Формулы-1: у «Ред Булл» в запасе больше, чем они продемонстрировали

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о «Ред Булл» после результата команды на Гран-при Бахрейна. Напомним, победу там добыл Макс Ферстаппен, а Серхио Перес был вторым.
«Должен сказать одно: я удивлён тем, насколько далеко впереди «Ред Булл». Тем более могу представить, Ферстаппен показал ещё не всё. Это означает, что у «Ред Булл» в запасе больше, чем они продемонстрировали. Ферстаппену не нужно было выкладываться на сто процентов на протяжении всей гонки. Это следует учитывать дополнительно. В автоспорте часто бывает, что один гонщик доминирует над целым классом. Если посмотреть на пакет «Ред Булл», можно увидеть, что это происходит не случайно. В команде царит гармония. Кроме того, «Ред Булл» может опираться на достижения прошлых лет», — приводит слова Штука Eurosport.de.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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