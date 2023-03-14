«Мы не хотели разрушать его карьеру». Глава «Хааса» рассказал о расставании с Мазепиным

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о расставании с российским пилотом Никитой Мазепиным перед началом прошлого сезона Формулы-1.

Перед началом сезона-2022 «Хаас» разорвал контракт с Никитой Мазепиным и заменил его Кевином Магнуссеном. Кроме того, команда расторгла соглашение с «Уралкалием».

«Я обсуждал этот вопрос со всем советом директоров. Нет никакой необходимости сообщать, о чём мы говорили, это и так очевидно. Я поговорил с председателем правления «Уралкалия», с Джином Хаасом и ночью мы завершили наши отношения. Мы не знали, что делать с Никитой Мазепиным в тот момент, потому что не хотели разрушать его карьеру. Через несколько недель стали ясно, что ничего не изменится, и мы приняли решение, что он не может начать сезон с нами», — приводит слова Штайнера inews.co.uk.