Даниил Квят показал свой шлем на сезон-2023
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Экс-пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографии своего шлема на сезон-2023.
Шлем Квята
Шлем Квята
Шлем Квята
Пилот в нынешнем сезоне выступит в чемпионате WEC в составе команды «Према». Первая гонка сезона, «1000 миль Себринга», состоится уже 17 марта. Партнёрами россиянина по экипажу являются француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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