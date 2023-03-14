Вассёр: трудно понять, почему «Феррари» критикуют после первой же гонки

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал критику в адрес итальянской команды после неудачного выступления в первой гонке сезона.
Карлос Сайнс на Гран-при Бахрейна финишировал четвёртым, а его напарник Шарль Леклер сошёл с дистанции по ходу гонки.
«Трудно понять, почему команду критикуют после первой же гонки. Если говорить о том, как данные симулятора коррелируют с данными с трассы, то мы в порядке. Вот поэтому я прошу всех сосредоточиться на том, чтобы решить проблемы, связанные с надёжностью. Нас ждёт долгий чемпионат. Если ты не выиграл первую гонку, то ты ещё не вышел из игры. В чём-то Бахрейн стал плохим этапом для нас, но в чём-то хорошим», — цитирует Вассёра Auto Hebdo.
В ближайшие выходные в Джидде пройдёт вторая гонка сезона.
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