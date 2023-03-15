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Ральф Шумахер удалил пост из соцсетей, в котором высмеял руководителя «Хааса» Штайнера

Ральф Шумахер удалил пост из соцсетей, в котором высмеял руководителя «Хааса» Штайнера
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер удалил пост, высмеивающий руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера, со своей страницы в социальных сетях.

Ранее Шумахер выкладывал коллаж с фотографией Штайнера и косметический крем.

«Могу порекомендовать Гюнтеру Штайнеру мою новую косметику от морщин и сухой кожи. По крайней мере, ты ещё можешь что-то сделать», — подписал пост Шумахер.

Пост Ральфа Шумахера о Гюнтере Штайнере

Пост Ральфа Шумахера о Гюнтере Штайнере

Позже дядя Мика Шумахера удалил публикацию, но пояснил, что не хотел никого оскорблять и выложил коллаж исключительно ради шутки.

«Это была просто шутка. Мне этот пост показался забавным, кому-то ещё тоже, а кому-то нет. Я не хочу больше обсуждать эту тему. Всё это было просто забавой. Всё в прошлом и всё хорошо», — опубликовал новый пост Шумахер.

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