Ральф Шумахер удалил пост из соцсетей, в котором высмеял руководителя «Хааса» Штайнера

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер удалил пост, высмеивающий руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера, со своей страницы в социальных сетях.
Ранее Шумахер выкладывал коллаж с фотографией Штайнера и косметический крем.
«Могу порекомендовать Гюнтеру Штайнеру мою новую косметику от морщин и сухой кожи. По крайней мере, ты ещё можешь что-то сделать», — подписал пост Шумахер.
Пост Ральфа Шумахера о Гюнтере Штайнере
Позже дядя Мика Шумахера удалил публикацию, но пояснил, что не хотел никого оскорблять и выложил коллаж исключительно ради шутки.
«Это была просто шутка. Мне этот пост показался забавным, кому-то ещё тоже, а кому-то нет. Я не хочу больше обсуждать эту тему. Всё это было просто забавой. Всё в прошлом и всё хорошо», — опубликовал новый пост Шумахер.
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