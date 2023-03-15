Эдди Джордан призвал пересмотреть регламент после трёх штрафов Окона на ГП Бахрейна

Бывший владелец команды Формулы-1, ныне телевизионный эксперт Эдди Джордан призвал пересмотреть порядок назначения штрафов пилотам Формулы-1, приведя в пример Эстебана Окона.
«Он допустил ошибки, но должно быть какое-то снисхождение. Если вы смотрите регбийный или футбольный матч, то там есть предупреждения. Просто, на мой взгляд, это было несправедливо в первой гонке. Думаю, слишком суровое наказание, все мы видели, на сколько он выехал за пределы стартовой площадки. А по поводу штрафа, когда команда приступила к работе раньше времени, кто на самом деле засекает время? Это командное решение. Кто-то сказал, что они не отбыли пять секунд, где можно это опротестовать? Это неприемлемо», — приводит слова Джордана Planet F1.
Окон получил сразу три штрафа по ходу гонки Гран-при Бахрейна и повторил результат венесуэльца Пастора Мальдонадо на Гран-при Венгрии в 2015 году.
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