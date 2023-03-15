Хилл: Гран-при Саудовский Аравии покажет, есть ли какое-то слабое место у «Ред Булл»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мыслями о предстоящем Гран-при Саудовской Аравии. Он состоится с 17 по 19 марта.

«Будет не как в Бахрейне. В этот раз будет трасса с совершенно другими характеристиками и требованиями к машине, поэтому всё не обязательно сложится так же, как было в Бахрейне. А вообще я думаю, что переход из Бахрейна в Саудовскую Аравию будет действительно важным индикатором того, как сложится весь сезон. Это даст представление о том, есть ли какое-то слабое место у «Ред Булл», и может, всё и вправду зависит от конкретной трассы», — приводит слова Хилла PlanetF1 со ссылкой на F1 Nation podcast.

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