Владельца «Хааса» заподозрили в обходе санкций США по поставкам товаров в Россию

Американское станкостроительное предприятие Haas Automation заподозрили в нарушении санкций США по запрету на поставки в Россию прецизионных станков, которые используются в военной промышленности. Об этом информирует PBS.org. Haas Automation основана и принадлежит Джину Хаасу, который является владельцем одноимённой команды Формулы-1.
PBS.org ссылается на документы, поданные в Минфин и Министерство торговли США в конце прошлого месяца. Ранее в пресс-службе компании заявляли, что разорвали все отношения с Россией.
В случае если будет установлено, что в Haas Automation намеренно обходил санкции, компании может грозить серьёзный штраф, что, в свою очередь, может сказаться на перспективах «Хааса» в Формуле-1.
В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида:
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